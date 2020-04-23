Такими их не видели: знаменитые туристические места мира без людей

Миллионы жителей нашей планеты сейчас сидят дома из-за пандемии коронавируса. А у смелых фотографов появился шанс сделать снимки улиц и площадей без толп зевак.

США в настоящее время возглавляет печальный антирейтинг, являясь лидером по числу заболевших и умерших от коронавируса CoViD-19. Американский президент Дональд Трамп пообещал не называть больше этот вирус «китайским», ну а простые жители Штатов продолжают сидеть дома и надеяться на лучшее.

Ну, а в одном из самых больших городов мира — Нью-Йорке — уже зафиксировали более 250 тысяч случаев заражения. Это, по данным на 22 апреля, больше, чем в какой-либо стране мира!

Еще в начале апреля Франция вошла в пятерку стран, лидирующих по числу погибших от коронавируса. Сейчас число зараженных в этой стране перевалило за 100 тысяч человек. И пока большинство сидят в своих домах и квартирах, фотографы стремятся увидеть пустым «самый романтичный город мира» — Париж.

Ограничительные меры во Франции, введенные 17 марта, были продлены до 11 мая. До этого времени жители страны могут покидать свои дома только для выхода в магазин, на работу и к врачу, а также для небольших прогулок с детьми и занятий спортом.

Италия стала первой европейской страной, в которой заговорили о серьезной опасности коронавируса. По информации на 22 апреля, здесь подтверждено больше 180 тысяч заболевших. Больше 50 тысяч человек выздоровели.

Недавно стало известно, что один из отелей на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд на министерство здравоохранения Китая и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за краха туристического бизнеса на фоне пандемии.

Испания к концу апреля занимает второе место после США в списке с самым большим числом выявленных заражений и третью строчку по зафиксированным летальным исходам.

После новостей о снижении количества выявленных новых случаев заражения с 27 апреля испанцам разрешат гулять на улице с детьми.

Количество заболевших CoViD-19 в Германии приближается к 150 тысячам. Федеральный канцлер Ангела Меркель сообщила о поэтапном ослаблении карантина в стране.

В ряде регионов Германии 20 апреля открылись магазины площадью до 800 квадратных метров. В стране впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса.

Великобритания поначалу пыталась идти своим путем: изолировать пожилых граждан из группы риска и не закрывать общественные заведения. Но когда число зараженных резко пошло вверх, правительству пришлось вводить жесткие меры. Кстати, коронавирирусом переболел даже британский премьер-министр Борис Джонсон.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что уже на этой неделе в стране начнутся клинические испытания на людях вакцины от коронавирусной инфекции.

А в российской столице сейчас действует система цифровых пропусков, которую мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить и на все остальные регионы страны.

На 22 апреля 2020 года в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. Оставайтесь дома!