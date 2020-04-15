Дама с котом вместо горностая и герои Васи Ложкина: какие картины «оживил» флешмоб #изоизоляция

Вынужденная изоляция, связанная с пандемией нового коронавируса CoViD-19, многих людей ввергла в тоску. Казалось бы, хорошо сидеть дома, смотреть целыми днями сериалы и печь плюшки, но со временем даже это приедается.

Чтобы убить время во время сидения дома, а также помочь это сделать другим, Екатерина Брудная-Челядинова и ее муж запустили флешмоб #изоизоляция. Участники флешмоба, используя собственную фантазию и самые разные материалы, привлекая к делу домашних животных, детей, родителей и даже бабушек с дедушками, воссоздают композиции картин известных (или малоизвестных) художников, реже — работы скульпторов.

За пару недель существования группы «Изоизоляция» в Facebook к ней присоединились почти 450 тысяч человек, тысячи обладателей неплохого воображения начали делиться в группе, и на своих страницах в социальных сетях собственными работами, на создание которых их вдохновила изоляция.

Там можно увидеть косплеи на полотна Леонардо да Винчи, Ван Гога, Фриды Кало и даже Васи Ложкина. Часть работ современных фантазеров вы можете увидеть в подборке от портала Teleprogramma.pro.

Классика на новый лад

Выбор многих участников флешмоба #изоизоляция пал на полотна признанных мастеров живописи, созданные много веков назад. Кто-то выбирал их из-за декораций, для создания которых дома имелись подходящие материалы. А некоторые просто узнавали на картинах себя.

Брови Фриды

Очень популярной в рамках флешмоба оказалась Фрида Кало с ее автопортретами. Брови мексиканской художницы рисовали на лицах и мужчин, женщин и детей. И, конечно, не остались без внимания ни норвежец Эдвард Мунк, ни «Американская готика» Гранта Вуда.

Современное искусство

Есть среди работ и более современные, хорошо знакомые нам, или просто близкие к ситуации, в которой мы все оказались.

Суровая реальность Васи Ложкина

Ожившие картины Алексея Куделина, творящего под псевдонимом «Вася Ложкин» — это отдельная глава флешмоба #изоизоляция. Художники-пародисты потрудились на славу и, глядя на результат, сложно удержаться от смеха.

А вам какие изо-пародии больше всего запомнились?