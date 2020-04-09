«Покупайте горох! Дистанция гарантирована»: новые шутки про самоизоляцию

Самоизолированные россияне продолжают спасаться от уныния с помощью шуток и забавных картинок. Портал Teleprogramma.pro собрал самые новые и актуальные из них.

Россия, как и весь мир, продолжает бороться с пандемией нового коронавируса. Пока персонал больниц занят лечением заразившихся, все остальные занимаются профилактикой болезни — с помощью гигиены, чеснока, имбиря и, конечно же, юмора.

Портал Teleprogramma.pro уже делился с вами подборками лучших мемов, найденных на просторах Интернета. Мы продолжаем эту традицию и собрали для вас новый урожай забавных картинок и шуточек.

Трудности изоляции

Не зная, чем занять себя во время неожиданно свалившихся на наши головы выходных дней, народ сам придумывает себе развлечения. Кто-то ударился в кулинарию, кто-то пересчитывает крупинки сахара и зернышки гречки. Те, кому дома не сидится, семьями отправились на шашлыки, а менее везучие — мстят им за отсутствие такой возможности.

Не все так плохо

Власти страны во время самоизоляции предписывают компаниям выплачивать сотрудникам заработную плату, даже если работать из дома они не могут. Тем не менее, не все работодатели эти предписания соблюдают.

Грустно, когда работы нет, денег нет, а жить на что-то надо, ведь сбережений на черный день большинство наших соотечественников не имеет. Тем не менее, кое в чем нам повезло больше, чем жителям тем же западных стран — при численности населения почти в 150 млн человек у нас менее 10 тысяч заразившихся.

Меры предосторожности

Многие россияне до сих пор не верят в то, что коронавирус опасен, но люди, которые все же склонны заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, стараются не заразиться и используют для этого все возможные средства защиты — часто моют руки, не выходят на улицу без масок и шарахаются от чихающих людей, как от чумы.

Братья наши меньшие

Не на шутку устали от карантина и домашние животные. Собак утомило то, что с ними слишком часто гуляют (уже не только хозяева, но и все соседи по очереди), сильных и независимых котиков напрягает постоянное присутствие хозяев в доме.

Как не поубивать друг друга в самоизоляции

Порой не только животные устают от своих хозяев, но и сами хозяева друг от друга. Работать дома — задача не такая легкая, как многим кажется, особенно если вас окружает многочисленные шумные родственники. Впрочем, даже если вы не работаете, находиться целыми днями рядом с любимой семьей — дело утомительное.

Когда же это закончится…

И главный вопрос, который волнует сейчас россиян — это то, когда же пандемия закончится, дети вновь смогут отправиться в школу, а родители — на работу. Хочется верить, что все это не затянется на месяцы и годы, ведь уже сейчас народ потихоньку начинает сходить с ума.

А какие мемы о коронавирусе понравились вам больше всего?