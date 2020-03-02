Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить дело Листьева

Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следком и Генпрокуратуру с требованием возобновить дело об убийстве российского журналиста Влада Листьева.

Напомним, телеведущий был застрелен двумя выстрелами в подъезде своего дома. До сих пор причина его гибели не выяснена.

Журналисты, создавшие к 25-й годовщине кончины Листьева документальные фильмы, пришли к выводу, что завершить приостановленное дело вполне реально. Поэтому и обратились в ведомства для его возобновления.

Ранее мы писали о документальном фильме Ксении Собчак, в нем журналисты, работавшие в одной команде с Листьевым, вспоминали первые программы «Взгляд». Тогда им приходилось выходить в прямой эфир дважды в день (для европейской части России и Дальнего Востока).

Любопытно, что именно в программе «Взгляд» в России впервые появились элементы современного реалити-шоу. Тогда оно было очень наивным, но не лишенным своей прелести.

Журналисты поселили в витрину одного из магазинов Санкт-Петербурга молодоженов и предложили людям понаблюдать за их жизнью. Следить за их перипетиями судьбы можно было буквально возле торгового центра, а также с помощью эфиров ТВ.