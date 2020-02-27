«Через них немцы ходили в Россию, а наши в Германию»: Угольников высказался о польских женщинах

Как отметил актёр и продюсер, эта нация всегда чувствует себя обиженной.

Продюсер и актер Игорь Угольников в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему поляки так предвзято относятся к россиянам. Как он считает, дружбы между народами не будет никогда.

«Через них немцы ходили в Россию, а наши в Германию. Поэтому у них в стране самые красивые женщины. Эта нация всегда чувствует себя обиженной. Конечно, в чем-то их претензии обоснованы. С той же Катынью не все ясно». Игорь Угольников

В то же время, как считает актер, необходимо все-таки строить нормальные отношения между народами. «Как говорят: кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба вон». Платить за прошлые победы и поражения должны не дети тех, кто совершал ошибки», — заявил актер.

По словам Игоря Угольникова, Россия и Польша, к сожалению, никогда не станут близкими друзьями и не наладят дружественные отношения. «Так и будут ссоры. Надо это понять и с этим жить», — сказал продюсер.