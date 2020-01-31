История

Бегемоты наркобарона уничтожают озера Колумбии

Питомцы из зоопарка Пабло Эскобара разрушают природу.

Бегемоты наркобарона уничтожают озера Колумбии
Озеро Колумбия в зимний день. Фото: Wikipedia

Хотя в последние годы новости пестрят заголовками о том, что именно человек разрушает хрупкую экосистему нашей планеты, оказывается, что и животные в ненужном месте и в ненужное время способны нанести изрядный вред природе. Как сообщает издание gizmodo, новыми врагами хрупкой экосистемы Колумбии стали бегемоты печально известного наркобарона Пабло Эскобара, и это вовсе не сюжет для новой комедии, а вполне реальные факты.

В 1993 году после устранения Эскобара было конфисковано все его имущество, в том числе и личный зоопарк с огромным числом редких животных. Чтобы не тратить время и силы на распределение фауны, всех просто раздали в зоопарки, кроме бегемотов — их отпустили в местные водоемы. Как выяснилось, это было большой ошибкой. Четыре бегемота быстро расплодились, и теперь их порядка восьмидесяти, и они серьезно угрожают экологии. Во-первых, эти неповоротливые милашки убивают до 500 человек в год, а во-вторых, они загрязняют озера отходами своей жизнедеятельности, вымирают рыбы и растения. В данный момент экологи просто не знают, как решить проблему.

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Бегемоты наркобарона уничтожают озера Колумбии
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