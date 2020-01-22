Правнучка Качалова, телевизионщик, мама: что известно о министре культуры РФ Ольге Любимовой

Портал Teleprogramma.pro рассказывает о семье нового члена российского правительства и ее прежнем месте работы.

Когда президент России решил не сохранять пост главы министерства культуры за Владимиром Мединским – патриотично настроенным, порой довольно резким и любящим отстаивать свою точку зрения, многие данное решение одобрили. Это всё ж культура, а значит и министр должен быть мягче, деликатнее, культурнее.

Именно такими качествами отличается новый руководитель министерства культуры РФ – 39-летняя Ольга Любимова, ранее возглавлявшая в том же ведомстве департамент кинематографии.

Ольга Борисовна — представитель образованной и верующей семьи, счастливая жена и мама двоих детей, потомок известных личностей как в мире искусства, так и в политике. Лучшей кандидатуры на этот пост, судя по всему, было не найти.

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Портал Teleprogramma.pro готов поделиться с вами самыми интересными фактами из жизни нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, рассказать о ее семье и достижениях.

Праправнучка Качалова и потомок двух губернаторов

Генам Ольги Борисовны можно только позавидовать, причем умными и известными людьми были представители ее семьи как со стороны отца, так и со стороны матери.

Отец министра Борис Николаевич Любимов — театровед и педагог, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор, ректор знаменитой «Щепки», завкафедрой истории театра России ГИТИС, заместитель худрука Государственного академического Малого театра России.

Дедом Любимовой со стороны отца был известный переводчик Николай Михайлович Любимов, прапрадедом — вологодский губернатор при Александре III Михаил Николаевич Кормилицын, а прапрапрадедом — рязанский губернатор при Александре II.

Мама Любимовой, Мария Владимировна Шверубович, к великой скорби всех, кто ее знал, покинула этот мир в 2018 году. Она была актрисой и театроведом, внучкой легенды отечественного театра Василия Ивановича Качалова, который, соответственно, приходится министру прадедушкой.

Замужем за коллегой

Ольга Борисовна почти 20 лет счастлива в браке. Ее избранником стал коллега — журналист и комментатор Первого канала Евгений Баранов. В их семье подрастает двое неизбалованных и далеких от гламура детей — очень похожий на своего папу Никита Баранов и юная красотка Варвара.

Судя по аккаунтам в соцсетях, новое поколение этой творческой семьи с успехом продолжает семейные традиции. Вместе с родителями и старшим поколением Варя и Никита путешествуют, ходят в походы, много читают, играют в шахматы. Воспитанные в духе патриотизма, в День победы дети с портретами предков проходят по улицам в строю Бессмертного полка.

Выпускница православной гимназии

Семья Ольги Любимовой — глубоко верующая. По этой причине училась она не в обычной школе, а в православной гимназии, а после окончания журфака МГУ, работая по специальности, она часто освещала именно религиозную тематику — снимала фильмы, готовила выпуски телепередач, трансляции праздничных богослужений.

На телевидении Любимова работала с 2001-го года. Она была корреспондентом Третьего канала и программы «Ортодокс» на ТВЦ, вела программы «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица», занимала посты руководителей программ на Третьем канале, возглавляла итоговую информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Культура».

В 2016 году Любимова стала заместителем главы Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. На ее счету — около 80 документальных фильмов на телеканалах «Россия 1», «Культура», а также Первом канале.

Театральный мир, близкий ее семье, Ольга тоже не обошла вниманием — она закончила театроведческий факультет ГИТИС.

Любимова — за хорошее кино

Занимая пост главы департамента кинематографии Министерства культуры РФ, Ольга Любимова занималось множеством вопросов, касающихся кинематографа — государственной поддержкой съемок каких-то фильмов, статистикой проката, проведением фестивалей и продвижением нашего кино на международном уровне, анализом успеха и провала отдельных картин.

В конце каждого квартала ее департамент должен был предоставлять министру и его заместителю, курирующему кино, подробный отчет по каждому из проектов.

Любимова считает важным снимать «хорошее кино», выделять субсидии на создание добрых и поучительных фильмов для детей. Государство, по ее словам, может выделять средства на фильмы исключительно с увлекательным сценарием, на те, которые дети с удовольствием будут смотреть в кинотеатрах вместе с родителями.

А вы одобряете назначение Ольги Любимовой на пост главы Минкульта РФ?