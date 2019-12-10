«Дали силы для бегства»: ежики помогли американке спастись от мужа-тирана

Американка Стефани Келлер с детства много общалась с животными, у ее родителей был свой зоомагазин. Много лет спустя этот опыт помог ей спастись от мужа-тирана. Девушка вышла замуж за человека, который полностью отрезал ее от внешнего мира. Муж запрещал Стефани работать, общаться с друзьями, а потом и вовсе выходить из дома.

«Мне не разрешали работать. Если я должна была обязательно выйти из дома, то у меня было строгое временное ограничение и точное время, когда я должна была вернуться. Мне не разрешалось иметь друзей и поддерживать отношения с семьей. Насилие не всегда бывает физическим. Эмоциональные насильники изолируют своих жертв, я чувствовала себя в ловушке», — рассказала Стефани изданию KSL.

Заточение длилось 10 лет. От тоски американка начала разводить ежей. А после попробовала продавать их. И дело пошло. Благодаря успешному микробизнесу женщина поверила в себя и смогла разорвать эти отношения.

«Целых 10 лет я была домохозяйкой и сидела дома с ребенком. Без работы и без денег я чувствовала себя в ловушке. Ежи помогли мне обрести уверенность в себе. Я начала по чуть-чуть общаться с людьми и избавляться от жуткой социальной тревоги, которая давила на меня. Годы отношений заставили меня думать, что я никчемная и никому не интересно то, что я могу сказать. Ежи дали мне силы для бегства и заново открыли передо мной все двери мира», – говорит Келлер, которая теперь помогает другим женщинам спасаться от домашнего насилия.

«Жертвы попадают в такую эмоциональную, финансовую и психологическую зависимость, что выбраться из этой ловушки самой становится очень сложной, подчас непосильной задачей. Я хочу, чтобы каждая женщина, страдающая от домашнего насилия, знала, куда обратиться за помощью», — горячо рассказывает Стефани Келлер и ведет активную деятельность в этом направлении.

История Келлер со счастливым концом. Женщина не только смогла закончить из нездоровых отношений, но и сумела построить новые счастливые.

«Скоро я выхожу замуж. Он называет меня леди Ежиха. Так мило! Все благодаря вере в лучшее — и, конечно же, благодаря горстке ежей. Мы все заслуживаем счастливой жизни», — улыбается американка.

Teleprogramma.pro напоминает, куда звонить в России в случае домашнего насилия. Полезные телефоны:

Центр социально-правовой и психологической поддержки женщин «Надежда».

Горячая линия — 8(499)492-46-89, (499) 492-26-81, (499) 492-06-48.

Всероссийский телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию:

8-800-7000-600.

Московская служба психологической помощи населению:

8(499)173-09-09.

Телефоны доверия по вопросам социально-психологической помощи семье и детям г. Москвы:

205-05-50 (бесплатно, круглосуточно).

Москва, кризисный центр для женщин «Домашнее насилие»:

122-32-77 (круглосуточно, бесплатно).

Московская служба психологической помощи:

051 (бесплатно, круглосуточно).

«Телефон доверия» экстренной психологической помощи:

(495) 575-87-70.