«Как это развидеть?»: 8 шокирующих примеров того, как пользователи Instagram обманывают подписчиков

Те самые случаи, когда хотели как лучше, но переборщили с фотошопом.

Наверняка вы не раз листали ленту Instagram, восхищаясь идеальными фигурами и нарядами популярных блогеров. В стремлении соответствовать идеалам людям помогают многочисленные программы для редактирования фотографий, где одним нажатием кнопки можно увеличить глаза и грудь, разгладить морщины, нарастить волосы и мышцы.

Однако в погоне за красотой некоторым отказывает чувство меры и они впадают в крайности, меняя свою внешность до неузнаваемости. Портал Teleprogramma.pro собрал снимки из серии «Instagram vs Реальность», которые могут шокировать вас разницей.

«Кто это?»

«Эта женщина баллотируется в мэры города»

«Имбирная нереалистичность»

«Слева Instagram, справа Youtube»

«А чьё это отражение в окне?»

«Сделали маникюр и заодно удалили морщины на костяшках пальцев»

«Парень нещадно ретуширует себя и свою подружку. Слева его страница, справа ее»

«Когда очень хочется соответствовать идеалам, но чувство меры отказывает»

А вы увлекаетесь редактированием своих фотографий?