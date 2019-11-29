«Как это развидеть?»: 8 шокирующих примеров того, как пользователи Instagram обманывают подписчиков

Наверняка вы не раз листали ленту Instagram, восхищаясь идеальными фигурами и нарядами популярных блогеров. В стремлении соответствовать идеалам людям помогают многочисленные программы для редактирования фотографий, где одним нажатием кнопки можно увеличить глаза и грудь, разгладить морщины, нарастить волосы и мышцы.
Однако в погоне за красотой некоторым отказывает чувство меры и они впадают в крайности, меняя свою внешность до неузнаваемости. Портал Teleprogramma.pro собрал снимки из серии «Instagram vs Реальность», которые могут шокировать вас разницей.
«Кто это?»
«Эта женщина баллотируется в мэры города»
«Имбирная нереалистичность»
«Слева Instagram, справа Youtube»
«А чьё это отражение в окне?»
«Сделали маникюр и заодно удалили морщины на костяшках пальцев»
«Парень нещадно ретуширует себя и свою подружку. Слева его страница, справа ее»
«Когда очень хочется соответствовать идеалам, но чувство меры отказывает»
А вы увлекаетесь редактированием своих фотографий?