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«Как это развидеть?»: 8 шокирующих примеров того, как пользователи Instagram обманывают подписчиков

Те самые случаи, когда хотели как лучше, но переборщили с фотошопом.

«Как это развидеть?»: 8 шокирующих примеров того, как пользователи Instagram обманывают подписчиков
Как пользователи редактируют свои фото. Фото: соцсети

Наверняка вы не раз листали ленту Instagram, восхищаясь идеальными фигурами и нарядами популярных блогеров. В стремлении соответствовать идеалам людям помогают многочисленные программы для редактирования фотографий, где одним нажатием кнопки можно увеличить глаза и грудь, разгладить морщины, нарастить волосы и мышцы.

Однако в погоне за красотой некоторым отказывает чувство меры и они впадают в крайности, меняя свою внешность до неузнаваемости. Портал Teleprogramma.pro собрал снимки из серии «Instagram vs Реальность», которые могут шокировать вас разницей.

«Кто это?»

Фото: https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dswx5h/when_you_move_too_much_and_the_filter_comes_off/

«Эта женщина баллотируется в мэры города»

Фото: https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dk4jy5/this_person_is_running_for_mayor_where_i_live/

«Имбирная нереалистичность»

Фото: https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dspebi/serving_ginger_realness/

«Слева Instagram, справа Youtube»

Фото: https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dt9w9j/left_instagram_right_youtube/

«А чьё это отражение в окне?»

Фото: соцсети

«Сделали маникюр и заодно удалили морщины на костяшках пальцев»

Фото: https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dum8dx/local_nail_salon_apparently_removes_all_wrinkles/

«Парень нещадно ретуширует себя и свою подружку. Слева его страница, справа ее»

Фото: https://www.instagram.com/mattkuwata_official2018/?hl=en

«Когда очень хочется соответствовать идеалам, но чувство меры отказывает»

Фото: Соцсети

А вы увлекаетесь редактированием своих фотографий?

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«Как это развидеть?»: 8 шокирующих примеров того, как пользователи Instagram обманывают подписчиков
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