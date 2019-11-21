Опрос: готовы ли вы удалить WhatsApp со своего смартфона?

Павел Дуров рекомендует пользователям приложения поскорее от него избавиться, чтобы защитить свои личные данные. Выясняем, насколько наши читатели заботятся о безопасности файлов на своих смартфонах.

О том, что популярный во всем мире мессенджер WhatsApp далеко не идеален с точки зрения безопасности личных данных, все давно знают.

Свою обеспокоенность этому поводу не раз выражал известный IT-специалист, основатель ряда популярных платформ и долларовый миллиардер Павел Дуров, однако на этой неделе он пошел дальше, призвав народ попросту избавиться от приложения, удалив его со смартфонов.

В сообщении на своем Telegram-канале Дуров отметил, что WhatsApp может также использоваться как «троянский конь», с помощью которого третья сторона может получить доступ не только к файлам самого мессенджера, но в принципе к любым фотографиям и файлам на смартфонах пользователей.

Напомним, что с 2014 года WhatsApp принадлежит Facebook Inc., которая, как неоднократно писали, занимается сбором данных для Агентства национальной безопасности США. На сегодняшний день уже десятки тысяч человек, не желая, чтобы спецслужбы получали доступ к их личным данным, оставили мессенджер с зеленым значком и перешли в Telegram.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что по этому поводу думают наши читатели. Беспокоит ли вас безопасность ваших данных и готовы ли вы расстаться с WhatsApp? Примите участие в опросе и поделитесь своим мнением.