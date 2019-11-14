История

Опрос: а вы «отпраздновали» Всемирный день шопинга?

Россияне потратили рекордную сумму на главной распродаже 2019 года. Расскажите, а удалось ли вам найти приличные скидки и воспользоваться ими.

Опрос: а вы «отпраздновали» Всемирный день шопинга?
Россияне уже привыкли к предновогодним распродажам и начали тратить на них безумное количество денег. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная традиция в конце каждого года участвовать в многочисленных распродажах уже прижилась и в России. Предновогоднее магазинное безумие начинается еще в ноябре, когда в витринах магазинов появляются заветные баннеры с надписями «Распродажа», а цены на одежду, обувь, технику и другие товары значительно снижаются.

Особенно полюбились россиянам онлайн-распродажи как в крупных отечественных магазинах, так и на крупнейших торговых площадках Китая. Нужные вещи там можно заказать онлайн, и это во многих случаях будет действительно выгодно. Пик покупок в последние несколько лет приходится на 11 ноября — Всемирный день шопинга, и последующие два дня. Именно в это время происходит самая крупная распродажа, на которой можно «поймать» товары с очень серьезными скидками.

Согласно статистике этого года, 11-13 ноября во время распродажи на весьма популярном среди россиян китайском сайте наши граждане потратили в общей сложности более 17 миллиардов рублей. Самым востребованным товаром на этот раз стал iPhone XR. А удалось ли вам во время празднования Всемирного дня шопинга порадовать себя удачными покупками? Примите участие в нашем опросе и поделитесь своим опытом.

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Китайонлайн-покупкипокупкиРаспродажишопинг
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Опрос: а вы «отпраздновали» Всемирный день шопинга?
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