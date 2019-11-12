Опрос: верите ли вы в послеродовую депрессию у молодых мам?

После самоубийства матери и ее попытки «забрать с собой» двух малышей в Сети разгорелись споры по поводу того, могло ли подобное психическое расстройство толкнуть её на преступление.

Сын 36-летней Людмилы Соколовой, которая вместе с двумя детьми выбросилась из окна многоэтажки в Москве, по-прежнему находится в тяжелом состоянии в одной из клиник. Четырехлетний мальчик чудом остался жив после падения с девятого этажа, но давать прогнозы на будущее врачи пока не готовы.

Напомним, 11 ноября муж Людмилы, Виталий, отправился на работу. Его жена и дети в тот момент спали и ничто не предвещало беды. Вскоре, проснувшись, женщина начала звонить в «скорую», рассказывая о том, что не может покормить свою дочь из-за нехватки молока, и что малышка заболела.

Когда медики прибыли, дверь им уже никто не открыл. Людмила и ее девочка в тот момент лежали под окном мёртвые, но мальчик подавал признаки жизни. Сейчас с ним рядом находится отец.

Наиболее вероятной причиной, толкнувшей Людмилу на столь ужасный поступок, называют послеродовую депрессию. По словам психиатра, сочетание гормонов, стресса и переутомления вполне может привести к развитию ярко выраженного депрессивного расстройства.

Молодая мать испытывала душевные муки и считала, что ее дети тоже страдают. Именно поэтому она решила покончить с собой, прихватив и детей — чтобы их тоже избавить от страданий.

В Интернете после случившегося разгорелась жаркая дискуссия на эту тему. Многие оскорбляют покойную Людмилу, но находятся и те, кто её жалеет и говорит, что Соколова ни в чем не виновата, ведь семья не помогла ей и не обратила внимание на признаки послеродовой депрессии.

А вам приходилось наблюдать послеродовую депрессию в своей семье или у кого-то из знакомых? Предлагаем ответить на этот вопрос, приняв участие в опросе.