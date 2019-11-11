История

Менял как перчатки: обвиняемый в убийстве студентки Соколов выбирал новую жертву каждые 2 года

Погибшая 24-летняя аспирантка могла быть не единственной жертвой историка.

Менял как перчатки: обвиняемый в убийстве студентки Соколов выбирал новую жертву каждые 2 года
О. В. Соколов. Фото: Ирина Ефремова/wikimedia.org

Обвиняемый в убийстве преподаватель СПбГУ Олег Соколов менял возлюбленных каждые 2 года. Бывший ученик историка, хорошо знакомый с его личной жизнью, рассказал, что Соколов воспринимал практически за традицию флирт со студентками, многократно младше него. При этом сам историк был женат и имел троих детей. Именно дети, по словам самого Соколова на суде, и стали причины конфликта между ним и погибшей.

КП подчеркивает – в стенах факультета скрыть роман было достаточно сложно. Даже самые крупные тайны, которые хотели бы утаить студенты, рано или поздно всплывали. О том, что с убитой он встречался с 2015 или 2016 года, знали многие. Однако, та была у преподавателя не первая – женщины сменялись каждые 2 года.

«При этом я ни разу не слышал, чтобы он как-то принуждал девушек к романтическим отношениям, давил своей должностью. Все они были от него в полном восторге, он был их кумиром, и все происходило на чисто добровольной основе», — рассказал источник.

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Менял как перчатки: обвиняемый в убийстве студентки Соколов выбирал новую жертву каждые 2 года
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