Американец вышел с работы и стал отшельником на 27 лет

Мужчина признался, что в изоляции ему было тяжело жить, но при этом восприятие мира у него значительно изменилось.

Житель Америки вышел с работы, чтобы на 27 лет стать отшельником. Невероятная по своей сути история произошла в пригороде Бостона. Главным героем стал тогда 20-летний Кристофер Найт. До исчезновения молодой человек работал установщиком сигнализаций. Однажды юноша покинул стены рабочего помещения и больше не вернулся – он отправился на поиски уединения.

Как сам чуть позже расскажет Найт, он несколько дней ехал вдоль Восточного побережья США на юг, останавливался, чтобы перекусить в местных забегаловках. В какой-то момент мужчина развернулся и поехал обратно. Он промчался мимо своего дома, а затем остановился практически на границе с Канадой.

Долгое время юноша двигался на юг, куда глаза глядят. Американец жил тем, что воровал провизию с чужих огородов и в порядке исключения очень чутко спал в чужих хижинах. Подобным образом он существовал 27 лет. За это время Найт совершил около тысячи краж, поздоровался с человеком всего единожды и ни разу не был никем замечен.

Отшельник признавался, что совсем не получал удовольствия от воровства, но добывать себе еду самостоятельно так и не научился. В каждую очередную вылазку мужчина мечтал, чтобы этот эпизод закончился как можно скорее.

Задержать хитрого отшельника удалось в 2013 году. Поймал мужчину егерь, который установил камеры с датчиками движения. Суд же решил сжалиться над мужчиной и приговорил его всего к 7 месяцам тюрьмы и денежному штрафу. Позже Найти признался – отшельничество давалось ему тяжело, но именно в тот момент восприятие мира значительно изменилось – он почувствовал себя свободнее, передает его слова BBC.