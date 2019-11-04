История

«Тетрис» из людей и инвентаря: почему спасатели, электрики и хоккеисты фотографируются лёжа

В сети набирает обороты новый флешмоб #TetrisChallenge. Экстренные службы показывают свои автомобили, форму и инвентарь, выкладывая все в прямоугольники на асфальте под видом игровых наборов конструкторов. Акцию поддержали блогеры и другие интересные личности.

«Тетрис» из людей и инвентаря: почему спасатели, электрики и хоккеисты фотографируются лёжа
TetrisChallenge. Фото: https://www.instagram.com/airlines_azimuth/

Челлендж в Instagram наглядно показывает, что все мужчины — немного дети. И даже те, кто спасают наши жизни изо дня в день, не лишены чувства юмора. Шутка началась с подачи суровых, но как оказалось еще и веселых, сотрудников экстренных служб Цюриха. 1 сентября 2019 года швейцарцы разложили инвентарь из служебного автомобиля, легли рядом с ним сами и сфотографировали это сверху, изображая набор тематических фигурок из конструктора.

Спасатели из других стран решили, что и они ничем не хуже. И похвастаться есть чем. Пожарные и газовики из подмосковной Балашихи, а также Ростовской, Нижегородской, Псковской областей порезвились следом.

Спасатели специализированной пожарно-спасательной части по Ростовской области
Спасатели специализированной пожарно-спасательной части Ростовской области. Фото: https://www.instagram.com/mchs_rostov/

Участие в Instagram -игре приняли и энергетики.

«Решили показать наше снаряжение, поскольку про энергетиков известно немногое: все думают, главное — рубильник, отвертка, плоскогубцы, — поспешил объясниться главный инженер компании «Россети Северо-Запад» Денис Ягодка. — В нашей работе нужна достаточно высокая квалификация, и у нас серьезное снаряжение, как в части спецзащиты, так и инструментов, приспособлений, средств малой механизации».

сотрудники «Россети Северо-Запад»
Сотрудники «Россети Северо-Запад». Фото: https://www.instagram.com/rossetisevzap/

Есть фото и от мотоциклистов… Пусть они и не спасают нас, да вот «железа» у них уж точно не меньше!

TetrisChallenge
Фото: https://www.instagram.com/amposter/

А хоккеисты? Не «железо», а сталь коньков!

«Стараемся быть в тренде и в качестве разрядки решили поучаствовать в челлендже. Можно объявлять конкурс на самое креативное фото из всех детских школ Москвы и не только», — заметил тренер Академии «Спартак» Александр Васильченко.

Академия «Спартак» Москва
Академия «Спартак» Москва. Фото: https://www.instagram.com/alexander_vasilchenko91/

Или вот ловите креатив от сотрудников авиакомпании «Азимут» и международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Им пришлось непросто — «выстроили» не только машины, но и самолет. Впрочем, они справились с задачей с почти космической скоростью — 40 минут.

«Зрителям представлена техника, принимающая непосредственное участие в обслуживании самолета, пассажиров, багажа и груза», — говорится в Instagram авиакомпании.

авиакомпания Азимут
Авиакомпания Азимут. Фото: https://www.instagram.com/airlines_azimuth/

Но, и наконец, участие в #TetrisChallenge приняли «фитоняшки», стоматологи, повара и даже собаки…

TetrisChallenge
https://www.instagram.com/anastasiia_klepova/
TetrisChallenge
TetrisChallenge. Фото: https://www.instagram.com/b.apricot_corgi/
Центр стоматологии. Фото: https://www.instagram.com/refformat/
TetrisChallenge
TetrisChallenge. Фото: https://www.instagram.com/arbuzamama/
TetrisChallenge
TetrisChallenge. Фото: https://www.instagram.com/lapina.cooking/
TetrisChallenge
TetrisChallenge. Фото: https://www.instagram.com/novaarenafitness/
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«Тетрис» из людей и инвентаря: почему спасатели, электрики и хоккеисты фотографируются лёжа
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