История

Вечно молодой, вечно пьяный: легендарному Шерлоку Холмсу исполнилось 127 лет

31 октября 1892 года мир впервые познакомился с гениальным английским детективом. А еще - с Кока-колой!

Вечно молодой, вечно пьяный: легендарному Шерлоку Холмсу исполнилось 127 лет
Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Фото: КП/Фролов Михаил

31 октября фанаты во всем мире отмечают знаменательную дату – в этот день исполняется 127 лет с момента публикации книги Артура Конан Дойля о гениальном британском детективе Шерлоке Холмсе.

В далеком 1892 году Дойль опубликовал сборник из 12 рассказов. Тогда он не был уверен в успехе своего героя, а чуть позже и вовсе решился на убийство персонажа. Однако многочисленные читатели уговорили автора не убивать их любимца, и Дойль принял решение о воскрешении.

Примечательно, что почти каждый пятый британец сегодня продолжает верить в существование Шерлока Холмса на самом деле. Некоторые из них даже отправляют на всем известный адрес Бейкер-стрит обращения детективу. Специально созданная на основе строительной компании организация принимает корреспонденцию и обрабатывает ее.

Важен и тот факт, что прототип у Холмса действительно есть, а Ватсон и вовсе некоторое время проживал по знаменитому адресу.

Вдохновил Дойля на создание Холмса хирург Джозеф Белл. Во время осмотров врач с легкостью мог определить профессию пациента, не задав ему ни одного вопроса – все о человеке ему говорили внешний вид и запах. Периодически давал консультации хирург и полиции – он нередко знал о погибших больше, чем кто бы то ни было из родственников или друзей.

Интересно, что в этом же году родилась всемирно известная Кока-кола. Так что мистер Холмс и культовая газировка – ровесники.

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Вечно молодой, вечно пьяный: легендарному Шерлоку Холмсу исполнилось 127 лет
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