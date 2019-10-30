Опрос: нужен ли нам Хэллоуин?

На Западе в канун Дня Всех Святых люди устраивают масштабные празднования, украшают свои дома и перевоплощаются в различную нечисть. А для вас Хэллоуин - это повод для веселья или просто «бесовщина»?

Конец октября — это Хэллоуин и жители многих стран, где этот праздник прижился, уже активно его отмечают. Часть населения России, в основном, молодежь, тоже готова присоединиться к параду нечисти — кто-то уже вырезал фонари из тыкв, кто-то купил или смастерил себе подходящий наряд и выбрал жуткий грим.

Тем не менее, далеко не все лояльны к этому празднику. К примеру, верующие люди считают поддержку Хэллоуина своего рода грехом, равно как и гадания, и черную магию, и всё, связанное с этим. И, если Ольга Бузова, Глюкоза и многие молодые знаменитости наряжаются и веселятся, сложно представить, что нечто подобное станут делать Стас Михайлов или Дмитрий Певцов с Ольгой Дроздовой.

А как вы относитесь к Хэллоуину и отмечаете ли его? Предлагаем поделиться мнением, приняв участие в опросе портала Teleprogramma.pro.