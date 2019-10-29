Фраппучино не тонет: американка отправила послание в бутылке и получила ответ

Американка отправила через океан послание в бутылке и получила ответ. Журналистам девушка рассказала, что в юности неоднократно читала романтичные истории о записках в сосуде. В какой-то момент она и сама захотела проверить, что произойдет, если отправить послание с бутылкой в океан «на удачу».

С помощью родственников девушка составила текст письма, а затем упаковала бумагу в бутылку из-под фраппучино. Сосуд она отправила в вольное плавание в Сэнди-Хук. Спустя шесть недель сообщение было найдено неким канадцем — бутылка попала в теплое течение Гольфстрим, которое и помогло ей преодолеть 2 тысячи километров до Ньюфаундленда.

В отправленной записке девушка обращалась к неизвестному собеседнику и желала ему хорошего дня. Она упомянула, что если адресант захочет ответить, она оставит ему свой email. Канадец воспользовался моментом и написал, что нашел сообщение, а также указал место. Как уточняет northjesrey, о своем эксперименте американка вспомнила лишь, когда увидела на почте письмо от незнакомца с признанием, что именно он нашел бутылку. Чуть позже она пыталась даже созвониться с мужчиной, но он трубку не взял.