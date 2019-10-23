«Не выносить сор из избы» или защищаться любыми методами: как противостоять побоям тирана

Ни финансовая обеспеченность семьи, ни успешность ее членов, ни красивые фото в социальных сетях, как оказалось, не являются гарантией того, что ее не коснется такая страшная и болезненная тема, как домашнее насилие.

Яркое доказательство того – история члена правления УК «Альфа Капитал» Евгения Живова.

Жена попросила защиты в Фейсбуке

В конце октября на своей странице в Facebook супруга бизнесмена, Ирина Живова, рассказала о том, как напряженно проходит их развод, и показала фотографии синяков, которые, по ее словам, остались после встречи с некогда самым близким и любимым человеком на ее теле и теле одной из двух их дочерей.

Из рассказа Ирины выходит, что проблемы в их семье начались три года назад, когда глава семейства достиг многого в своей карьере и «заскучал»: у него появилась другая женщина и он решил развестись, при этом оставив мать своих детей ни с чем.

Иначе как «чудом» не назвать шесть судебных решений, вынесенных именно в пользу Евгения.

Согласно им, мужчине достались квартира, дорогая иномарка и мотоцикл, место на стоянке, даже местом жительства двух дочерей суд по неведомым причинам определил именно квартиру отца.

Ирина получила лишь одно — долги по их семейному кредиту за весь период брака.

И вот теперь новое потрясение — агрессия с стороны бывшего мужа.

Как пишет Ирина, Живов не интересовался детьми на протяжении четырех месяцев, и вдруг загорелся желанием их забрать. В результате экс-супруге пришлось ехать в детский и взрослый травмпункт и фиксировать побои. У ее дочки Вари, которая не хотела уходить с отцом и сопротивлялась, остались синяки на руке, у самой Ирины они есть даже на лице.

Много лет эта женщина следовала традиции «не выносить сор из избы», но сейчас всё же не выдержала. И люди, которые узнали о случившемся и начали ее поддерживать, считают, что семейное насилие не должно быть привычкой, не должно быть чем-то, что наши женщины воспринимают как должное.

Времена «бьет — значит любит» уже давно прошли и женщина сейчас имеет право (и должна иметь возможность) на защиту своих интересов и интересов детей.

На защиту жертв домашнего насилия в ближайшее время может встать и законопроект, подготовленный президентским Советом по правам человека (СПЧ).

Документ предлагает закрепить понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него, к примеру, право пострадавшей стороны получить защитное предписание. Согласно ему, домашний тиран будет вынужден покинуть дом семьи и не приближаться к родственникам ближе, чем на 10 метров.

От домашнего насилия не защищены даже знаменитости

Поражающие своей жестокостью истории о случаях насилия в своей семье порой, подавив страх, рассказывали звезды шоу-бизнеса.

Одним из самых известных домашних тиранов (в прошлом) стал композитор и продюсер Александр Шульгин. Из воспоминаний его бывшей жены Валерии следует, что он избивал ее саму «до фиолетового цвета», дочку Аню выставлял на улицу в одной ночнушке, заставлял детей смотреть фильмы ужасов против их воли.

«Он страшный человек. Я до сих пор не могу забыть, как нашего Артема укачало в машине и Шульгин так его ударил по лицу, что у ребенка ухо почернело. Мало того, Шульгин запер его в наказание в вольер с собакой, которую Тема очень боялся», — рассказывала певица после расставания с экс-супругом.

Другие примеры неправильных отношений в семьях знаменитостей — это семья певицы Жасмин, которую систематически избивал ее муж Вячеслав Семендуев, и история Кристины Орбакайте, которой муж — Руслан Байсаров — сломал нос прямо на презентации альбома «Май».

Бизнесмен Виктор Батурин свою вторую жену Яну Рудковскую выгнал из дома, отнял сыновей и угрожал упрятать её в психушку, но в итоге продюсер Димы Билана всё же добилась своей главной цели — оба мальчика остались жить с ней.

От рук актера Марата Башарова в моменты, когда тот злоупотреблял спиртными напитками, страдали обе его жены. Марат, несмотря на его мягкие и романтичные образы в кино, очень сильно избивал первую супругу, актрису Екатерину Архарову, а затем и вторую — Елизавету Шевыркову.

Мать Миланы Тюльпановой, бывшей супруги футболиста питерского «Зенита» Александра Кержакова, во время трудного и напряженного развода этой пары заявляла, что Саша тоже не был ангелом — якобы он бил девушку, душил и даже угрожал выкинуть в окно.

Нужно ли наказывать известных людей за домашнее насилие?

К сожалению, многие женщины, пострадавшие от действий домашних тиранов, из-за всё того же банального желания не выносить семейные разборки на всеобщее обозрение даже не подают заявления в полицию. Если же это и случается, то, как правило, любитель кулачных боев отделывается лишь штрафом.

По мнению многих известных людей, наказывать виновников насилия всё же необходимо, иначе они будут чувствовать безнаказанность и никогда не остановится. Если уголовное наказание применить по каким-то причинам не представляется возможным, то заставить тирана задуматься о содеянном должно общество, уверен депутат Виталий Милонов.

В одном из интервью, где была затронута тема поведения Марата Башарова, депутат сказал, что та же Гильдия актеров в знак осуждения поступков звезды могла бы на полгода лишить его возможности сниматься в кино.

Он также напомнил о преступлении Александра Кокорина и Павла Мамаева — тогда многие думали, что избиение чиновника в кафе и водителя журналистки Первого канала сойдет им с рук. Но этого не случилось и оба были осуждены.

Подписчики Ирины Живовой считают, что сейчас наказать ее мужа должны как минимум коллеги, сняв того с должности. А как считаете вы? Нужно ли наказывать домашних тиранов и, если нужно, то каким должно быть наказание?