История

«О трагедии «Норд-Оста» нужно вспоминать, не оскотиниваясь»: психолог – о годовщине захвата

23 октября 2002 года начался захват заложников на Дубровке в Москве, в здании Театрального центра, где в тот вечер шла постановка под названием «Норд-Ост».

«О трагедии «Норд-Оста» нужно вспоминать, не оскотиниваясь»: психолог – о годовщине захвата
Кадр из фильма «Последнее испытание», 2019 г.

26 октября заложников освободили. Не всех – 130 человек погибло…

Те, кто остались в живых, по-разному пережили эту трагедию. Кто-то с готовностью делится своими эмоциями и мыслями в телевизионных передачах и снимается в кино (в августе этого года вышел художественный фильм Алексея Петрухина «Последнее испытание», рассказывающий о трагических событиях «Норд-Оста», в котором согласились участвовать многие свидетели теракта).

Другие же осознанно закрылись от любого напоминания о том, что произошло в те страшные дни.

«Мы не обсуждаем эту тему!»

Актер Иван Оганесян. Кадр фильма «Нюхач», 2013 г.
Актер Иван Оганесян. Кадр фильма «Нюхач», 2013 г.

Актер Иван Оганесян, которому мы дозвонились, например, наотрез, хотя и вежливо, отказался поднимать эту тему:

«Вы меня простите, Бога ради… Я вообще не хотел бы на эту тему говорить. Это не для комментариев».

(Иван Оганесян был в числе заложников и чудом выжил. — Прим. ред.)

Возмущенно отказался от комментариев и другой участник тех событий – один из создателей мюзикла «Норд-Ост», настоявший на том, чтобы мы не упоминали его фамилии.

«Мы не называем этот день годовщиной, — резко ответил этот человек. — Годовщиной у нас называется день 19 октября – день премьеры «Норд-Оста», и 19 октября никто из журналистов нам не позвонил.

А на вопросы о теракте мы не отвечаем уже 10 лет. Мы не обсуждаем эту тему, и не надо ничего публиковать от моего имени. Когда люди не интересуются спектаклем, а интересуются исключительно терактом, мы не обсуждаем эту тему. Все почему-то отмечают трагедию, а не праздник. Ни слова больше и ни слова от моего имени!».

Психолог: «Можно не говорить на тяжелую тему, но закрыть ее для своей души невозможно» 

Актриса Ирина Алферова. Кадр из фильма «Последнее испытание», 2019 г.
Актриса Ирина Алферова. Кадр из фильма «Последнее испытание», 2019 г.

По-видимому, разные люди воспринимают напоминание о трагедии по-разному. Мы спросили у руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского — какая модель поведения является более правильной для самих участников и свидетелей теракта?

«Ну, здесь надо смотреть на самих людей, чтобы понять, — ответил психолог. — Некоторые находятся в отрицании. Они пытаются не вспоминать, не говорить… Это – один из первых этапов горя.

Потом все равно человек обычно движется вперед, переходит на новые стадии горя – стадию вины, депрессии, и в этот момент для него очень важно об этом говорить.

Просто взять и закрыть, спрятать где-то в дальнем уголке души, – это невозможно. Можно, конечно, договориться с остальными не разговаривать на эту тему, но закрыть ее для своей души практически невозможно. Она все равно будет всплывать в сознании, и одному очень трудно это все преодолеть, необходима помощь».

«Самые главные переживания начинаются после 40-го дня с момента трагедии»

Кадр из фильма «Последнее испытание», 2019 г.
Кадр из фильма «Последнее испытание», 2019 г.

С 2002 года прошло уже 17 лет. И наверняка после освобождения с каждым из людей, побывавших заложниками террористов, работали психологи. Насколько это могло помочь людям?

«Я думаю, что тогда психологи работали с ними на протяжении нескольких дней, и, скорее всего, это были психологи МЧС, которые делали свою работу, — сказал Михаил Хасьминский. — Скорее всего, эта работа завершилась до 40-го дня с момента трагедии, а ведь самые главные переживания наступают после 40-го дня, и длятся до года, до полутора лет.

В это время, я полагаю, с ними уже никто не работал, да и специалистов в этой области у нас, к сожалению, крайне мало. Так что, я думаю, кроме помощи психологов МЧС, никакой другой психологической помощи никто из них не получал».

«Этим людям, конечно же, надо и в церковь…»

Может быть, действительно один из лучших способов «отпустить» пережитую трагедию – проработать эту ситуацию еще раз, например, снявшись в фильме на эту тему?

«Съемки бывают разные, кино бывает разное, — возразил нам психолог. — В некоторых случаях можно пережить и еще раз травмироваться этим, а в других случаях получается проработать ситуацию и освободиться от нее.

Здесь все неоднозначно и нет готовых рецептов. Я не смотрел это кино и ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, присутствовали ли на съемках психологи, а может быть, это все было просто ради хайпа…

А вообще работа души – это очень сложная работа. И этим людям, конечно же, нужно и в церковь, по большому счету…»

«Те СМИ, которые цинично используют эту тему, уподобляются террористам»

Больше сотни человек сейчас переживают трагедию заново, — во всех СМИ, во всех новостях идет информация о «годовщине», телевидение и интернет сейчас всем напомнят о теракте…

«Вопрос в том, как именно они напомнят, — пояснил Михаил Хасьминский. — О Великой Отечественной войне, согласитесь, мы тоже вспоминаем довольно часто.

Еще недавно живых свидетелей войны было огромное количество, и им каждый год напоминали. И нельзя сказать, что каждый раз они заново все переживали. То есть само по себе это неплохо – вспоминать. Это в наших традициях. Другой вопрос – как вспоминать.

Показывать ужасные подробности и смаковать их или отчасти оправдывать негодяев-террористов, — это одно направление. А когда это все правильно выверено психологически…

Я, кстати, очень сомневаюсь, что наши средства массовой информации будут использовать эту тему в каких-то созидательных целях (по крайней мере, большинство из них).

Больше, я думаю, будут использовать для хайпа, в политических целях, чтобы сказать – мол, власть тогда вот то-то… Если вот так, цинично, использовать эту тему, то такие СМИ сами уподобляются террористам. А если это нормально освещать, по-человечески, не оскотиниваясь, — все будет хорошо».

Мы искренне надеемся на то, что люди, которым довелось пережить ужас теракта, сумели справиться со своими чувствами, вернуться к нормальной жизни.

А как вы считаете, какая модель поведения позволит быстрее «отпустить и забыть» — молчать и отказываться от обсуждения или, наоборот, выговариваться и тем самым «проживать» заново?

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Тэги:

«Норд-Ост»Иван ОганесянИрина АлфероваМихаил Хасьминскийфильм «Последнее испытание»
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«О трагедии «Норд-Оста» нужно вспоминать, не оскотиниваясь»: психолог – о годовщине захвата
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