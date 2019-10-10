«Осень, дай мне Audi A8»: смешные фотожабы из «ВКонтакте» про еду, котиков и жизнь

Социальная сеть «ВКонтакте» начала работать в 2006 году, связав невидимой нитью одноклассников, друзей и просто едва знакомых людей. 10 октября сайт отмечает 13-й день рождения. В честь праздника портал Teleprogramma.pro подготовил подборку смешных фотожаб и мемов, которые нам подарил «ВКонтакте».

Про еду

Тема еды (причем далеко не только ЗОЖной — Прим. Ред.) занимает одну из лидирующих позиций в общем рейтинге шуток пользователей «ВКонтакте». Здесь найдется все — от «бездушных» трубочек до тазика оливье на Новый год.

Когда смотришь на эти картинки, то кажется, что у «жителей» «ВКонтакте» только две задачи — поесть, а потом еще раз поесть.

Про животных

Братья наши меньшие, точнее приколы и мемы про них, — это отдельная тема. Пожалуй, даже про еду постят меньше, чем про кошек и собак. Они такие фотогеничные, что иногда и подписи не нужны, чтобы поднять себе настроение.

Про жизнь

Напоследок предлагаем вас посмеяться над жизненными мемами из «ВКонтакте». Здесь найдется приколы на любой случай жизни: от проблем с интернетом до несчастной любви. Вот, например, холодное время года в соцсети встречают такой шуткой: «Осень, дай мне Audi A8»!

Понравилась подборка фотожаб? Пишите комментарии и делитесь статьей в «ВКонтакте» и других социальных сетях!