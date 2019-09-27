Опрос: как вы относитесь к запрету курить и жарить шашлык на балконе?

С 1 октября на балконах, в комнатах общежитий и номерах отелей в России будет запрещено зажигать свечи, жарить шашлыки и курить.

В далеком 1975 году на экраны вышел замечательный фильм «Когда наступает сентябрь…» с Арменом Джигарханяном в главной роли. Его герой, армянский пенсионер Левон Погосян, приехавший в Москву к семье своей дочери, моментально переворачивает с ног на голову привычный жизненный уклад москвичей. Он щедро делится с окружающими своей добротой, поражает простотой и искренностью. Всё это демонстрирует одна из самых ярких сцен фильма — сцена, когда дедушка Левон на балконе жарит вместе с внуком шашлыки и приглашает к столу всех, включая поднявшегося к нему пожарного.

Повод вспомнить это доброе советское кино появился именно сейчас, когда россияне узнали о принятии новых правил противопожарного режима, запрещающих использовать открытый огонь на балконах, в комнатах общежитий и номерах отелей. Согласно правилам, там будет запрещено зажигать свечи, жарить шашлыки и курить.

Тут-то и выяснилось, что многие россияне, как и персонаж Джигарханяна, хоть раз, да жарили на балконах шашлыки, причем соответствующая идея часто приходит нашим людям, когда они уже изрядно «вдохновились» на подвиги алкоголем. Сейчас некоторые любители шашлыков заявляют, что введенный запрет вряд ли кого-то остановит — народ будет платить штрафы (до 3 тысяч рублей), но мангалы на балконах продолжат дымиться.

А как вы относитесь к новым противопожарным правилам? Отразятся ли они каким-то образом на ваших привычках? Приглашаем принять участие в опросе портала Teleprogramma.pro.