История Зато повеселились! Шутки и мемы про штурм Зоны 51
История

Зато повеселились! Шутки и мемы про штурм Зоны 51

Мария Горская

Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные картинки и видео, посвященные несостоявшемуся освобождению инопланетян в Неваде.

20 сентября весь мир с интересом следил за новостями из американского штата Невада, который стал местом слёта любителей конспирологических теорий, верящих в НЛО и правительственные заговоры. Участники встречи, организованной с помощью социальных сетей, всерьез обсуждали возможность взять штурмом расположенную в пустыне Мохаве военную базу, на которой, по слухам, изучаются обломки сбитых летательных аппаратов инопланетян, а над самими пришельцами проводятся опыты.

По мнению организаторов, тайны так называемой Зоны 51 можно можно раскрыть благодаря такой масштабной акции. Если сотни тысяч человек организованно пройдут на охраняемую территорию, власти не смогут им помешать — не будут же военные, в конце концов, стрелять по своим же гражданам лишь из-за того, что те хотят узнать правду.

Тем не менее, участники слёта не стали поддаваться безумию. Они собирались рядом с Зоной 51, наряжались «зелеными человечками», пели песни, рисовали шутливые плакаты. Результатом акции стали лишь многочисленные мемы, появившиеся в Сети. Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные из них и готов с вами поделиться.

Зона 51 - штурм - мемы

Фото: Instagram / @cool_guy_zone_

Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @tua_madre_hostess
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @yourdailydankmemery
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @best.memefrance
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @kawai.nime.id
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @sokalcho_poder
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @lieutenant_memer
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @eatmypaint
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @ilsignorbanan
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @ryanasaurus__
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @_joshhh99
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @toxicroostmemes
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @a_non_medic
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @meme_scapes
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @jacket_potato_memes
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @veggiezivasings
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @robin_.dabank
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @reapmymemes
Зона 51 - штурм - мемы
Фото: Instagram / @bummed_oscar

А вы верите в то, что в Зоне 51 действительно можно найти следы инопланетной жизни?

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Зато повеселились! Шутки и мемы про штурм Зоны 51
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