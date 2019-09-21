Зато повеселились! Шутки и мемы про штурм Зоны 51

Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные картинки и видео, посвященные несостоявшемуся освобождению инопланетян в Неваде.

20 сентября весь мир с интересом следил за новостями из американского штата Невада, который стал местом слёта любителей конспирологических теорий, верящих в НЛО и правительственные заговоры. Участники встречи, организованной с помощью социальных сетей, всерьез обсуждали возможность взять штурмом расположенную в пустыне Мохаве военную базу, на которой, по слухам, изучаются обломки сбитых летательных аппаратов инопланетян, а над самими пришельцами проводятся опыты.

По мнению организаторов, тайны так называемой Зоны 51 можно можно раскрыть благодаря такой масштабной акции. Если сотни тысяч человек организованно пройдут на охраняемую территорию, власти не смогут им помешать — не будут же военные, в конце концов, стрелять по своим же гражданам лишь из-за того, что те хотят узнать правду.

Тем не менее, участники слёта не стали поддаваться безумию. Они собирались рядом с Зоной 51, наряжались «зелеными человечками», пели песни, рисовали шутливые плакаты. Результатом акции стали лишь многочисленные мемы, появившиеся в Сети. Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные из них и готов с вами поделиться.

Фото: Instagram / @cool_guy_zone_

А вы верите в то, что в Зоне 51 действительно можно найти следы инопланетной жизни?