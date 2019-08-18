Выжил в авиакатастрофе: история американского спортсмена, про которого Джоли сняла фильм

Если вы думаете, что люди, приземлившиеся на днях на кукурузное поле в Подмосковье, теперь видели в своей жизни все, то вы ошибаетесь.

В России и за ее пределами продолжают обсуждать счастливое спасение пассажиров и членов экипажа самолета А321, 15 августа совершившего экстренную посадку в полях недалеко от аэродрома Жуковский. Действия пилотов, четкость принятия ими решений и их правильность, умение трезво мыслить в немыслимой ситуации вызывают восхищение.

Мы поздравляем летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина с присуждением им звания Героев России, а пассажиров самолета — со вторым днем рождения. Хотим отметить, что мировая история знает много случаев счастливого спасения людей в авиакатастрофах, но вот биография американского спортсмена-легкоатлета Луи Замперини заслуживает отдельного внимания.

Спортсмен и пилот

В декабре 2014 года на экраны вышел фильм «Несломленный» от режиссера Анджелины Джоли. От Анджелины как от режиссера никто не ждал ничего серьезного, но она замахнулась на байопик Замперини.

У нас Замперини не известен, как не известны широкой американской публике наши атлеты тех времен. Поэтому в России показы прошли достаточно вяло. Но Америка с восторгом приняла напоминание о легендарной личности. На самом деле, нет ничего странного в том, что Джоли взялась именно за эту биографию.

Луи прошел огонь, воду и медные трубы

Испытание славой он прошел, приняв участие в Берлинской олимпиаде 1936 года. Спортсмен завершил забег не первым, но на него обратил внимание Гитлер и даже пригласил для беседы в свою ложу. Его рекорды держались по 15 лет – было чем гордиться, но парень, по свидетельствам знавших его людей, не «поймал звезду», оставаясь открытым и бесхитростным.

В годы Второй мировой войны Луи служил в авиации. Во время одного из поисковых рейдов его самолет загорелся. Отказали два двигателя из четырех. История падения этого самолета не была счастливой: 8 из 11 членов экипажа погибли.

Из огня – в воду

Горящий самолет рухнул в океан. Замперини и два его товарища связали вместе два спасательных плотика и стали ждать помощи. Питались пойманной рыбой, пили дождевую воду, их несколько раз обстреливали японские бомбардировщики, однажды был даже прострелен плотик, но его удалось отремонтировать. Они чуть не погибли во время шторма и едва не были съедены стаей акул.

На 33 день дрейфа умер один из спасшихся, а на 47 день они достигли долгожданной земли. Но на этом их испытания не закончились. Спасшие их рыбаки долго не думая, передали их японцам. Так Луи оказался в лагере военнопленных недалеко от Иокогамы. Дерзкого американца приметил Муцухиро Ватанабэ – один из самых известных садистов времен Второй мировой войны.

Муцухиро два года издевался над Луи, выдумывая все новые пытки. Но Луи сумел и выжить, и остаться несломленным. То, что он вернулся домой, стало настоящим чудом.

Луи сумел всех простить

После войны Замперини вернулся в Японию, чтобы обнять каждого из своих мучителей и сказать им, что он их прощает. Ватанабэ отказался с ним встречаться – по свидетельству одного из охранников, он был в ужасе от перспективы встретиться с пострадавшим от своих истязаний.

Луи пережил воздушные бои, пожар, падающий самолет, ему повезло выжить посреди океана и обмануть смерть в лице садиста в концлагере. Потом были посттравматический синдром и алкоголизм, но усилиями семьи Луи и с этим справился. Замперини прожил 97 лет и умер от воспаления легких в июле 2014 года.

Экранизировать жизнь знаменитого спортсмена пытались несколько раз

Каждый раз что-то не складывалось. Кинокомпания «Universal» собиралась снять фильм-биографию Луи и даже провела переговоры с Тони Кертисом, известнейшим актером того времени. По неизвестной причине, до съемок дело не дошло.

Николас Кейдж в конце девяностых годов тоже выражал заинтересованность в съемках, и тоже дело как-то сошло на нет. И только Анджелина Джоли смогла довести свой замысел до конца. Всего полгода Луи не дожил до момента выхода фильма о нем. Но он видел отснятый материал, где его играет актер Джек О’Коннол, и ему все понравилось.

Редакция портала Teleprogramma.pro надеется, что больше ни с кем и никогда не случится то, что случилось с героем нашего рассказа. И уж точно хватит «приключений» тем, кто пережил этот короткий, но ужасный полет над полями рядом с аэродромом Жуковский.