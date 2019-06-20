История

50-пенсовая монетка с медвежонком Паддингтоном продана за тысячу фунтов

Нумизмат приобрел лот с аукциона на платформе eBay.

50-пенсовая монетка с медвежонком Паддингтоном продана за тысячу фунтов
Монетка с Падднгтоном купили за баснословную сумму. Кадр из фильма "Приключения Паддингтона" (2014)

Коллекционеры зачастую ищут редкие монетки на платформе eBay.

На днях одному из нумизматов повезло — на электронных торгах он приобрел 50 пенсов с выгравированным медвежонком Паддингтоном. За этот экземпляр пользователь отдал тысячу фунтов стерлингов (1272 доллара).

Лот был выложен продавцом, который является членом сайта с 2006 года и также продает винтажные комиксы. «Паддингтон на вокзале, 2018 год, 50 пенсов, выпущена с дефектом», — гласило описание лота.

Хозяин артефакта также пояснял, что он попал к нему, когда тот получал сдачу на почте.

Выпуск монеток с Паддингтоном номиналом в 50 пенсов был приурочен к 60-летию сказочного персонажа. На монетке медвежонок сидит на лондонской станции Паддингтон.

Хотя подробной информации о действительной цене монетки, выставленной на аукцион, нет, в каталоге под названием «Потратить? Копить? Что делать?» (Spent It? Save It? What Should You Do?) ее номинальная стоимость оценивается всего в пять фунтов стерлингов (6,36 долларов).

Эти монетки когда-то можно было купить на сайте Royal Mint за 10 фунтов стерлингов (12,72 долларов), но в данный момент они все распроданы.

С момента выпуска самой высокой ценой, по которой купили 50 пенсов с Паддигтоном, стало 3500 фунтов стерлингов (4453 доллара), пишет Express.co.

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аукционденьгиКоллекционерПаддингтонторги

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50-пенсовая монетка с медвежонком Паддингтоном продана за тысячу фунтов
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