Зри на корочку! Как выбрать максимально вкусный лимон, рассказал Лазерсон

Лазерсон посоветовал приобретать лимоны с тонкой гладкой кожей, которые не только отличаются своими вкусовыми качествами, но и выйдут на порядок дешевле.

Бугристые фрукты часто имеют толстую корку, а потому вы по итогу будете платить больше за нее, чем за ценную мякоть. Илья Лазерсон назвал их «целюлитными» из-за сходства с проблемной человеческой кожей. От таких фруктов лучше держаться подальше, чтобы не испытать разочарования, разрезав их дома на дольки.