Зри на корочку! Как выбрать максимально вкусный лимон, рассказал Лазерсон

Телеведущий и шеф-повар Илья Лазерсон научил своих подписчиков в Telegram-канале «Зона Лазерсона» покупать правильные лимоны, чтобы они были вкусными, ароматными и, желательно, недорогими.
Лазерсон посоветовал приобретать лимоны с тонкой гладкой кожей, которые не только отличаются своими вкусовыми качествами, но и выйдут на порядок дешевле.
Бугристые фрукты часто имеют толстую корку, а потому вы по итогу будете платить больше за нее, чем за ценную мякоть. Илья Лазерсон назвал их «целюлитными» из-за сходства с проблемной человеческой кожей. От таких фруктов лучше держаться подальше, чтобы не испытать разочарования, разрезав их дома на дольки.
«Зачем нам платить за толстую кожу, если можно платить за тонкую кожу?» - сказал Илья Лазерсон.