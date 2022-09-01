«Золотой» букет для учителя: стоимость цветов ко Дню знаний «взвинтили», не пожалев родителей

В 2022 году букеты ко Дню знаний рекордно подорожали — сразу на 17%, до 1,4 тыс. рублей. Отмечается, что рост стоимости букетов в 2022-м стал самым сильным за последние четыре года. Для сравнения, в 2021-м и 2020-м цена букета росла на 9% (до 1,2 тыс. и до 1105 рублей соответственно), а в 2019-м — вовсе упала на 11%, до 1013 рублей с 1138 рублей в 2018-м.

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Согласно исследованию, в 2022 году самый высокий средний чек на цветы к 1 сентября зафиксирован в Москве — 2038 рублей, а самый низкий среди городов-миллионников — в Перми (1079 рублей).

Наибольший рост стоимости букетов на День знаний произошел в Омске: их средняя цена в 2022 году выросла на 54% до 1369 руб. Меньше всего цена букета изменилась в Казани — она увеличилась лишь на 12%, до 1273 рублей, пишут «Известия».