Значительная поддержка: пенсионерам и инвалидам выделят помощь в сентябре

Пенсионерам и инвалидам предоставят значительную помощь уже в сентябре. Вместе с пенсией они получат специальные подарки от благотворительных организаций.
Акция пройдет на уровне регионов. Именно в сентябре – на Дальнем Востоке. Получатели пенсий и пособий буду получать продуктовые наборы, каждый из которых весит 15 кг.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
В набор войдет все необходимое: макароны, рыбные и овощные консервы, растительное масло, сгущенное молоко, чай, различные крупы, сахар и другие продукты долгого хранения. Об этом сообщает PRIMPRESS.