Значительная поддержка: пенсионерам и инвалидам выделят помощь в сентябре

Пенсионерам и инвалидам предоставят значительную помощь уже в сентябре. Вместе с пенсией они получат специальные подарки от благотворительных организаций.

Акция пройдет на уровне регионов. Именно в сентябре – на Дальнем Востоке. Получатели пенсий и пособий буду получать продуктовые наборы, каждый из которых весит 15 кг.