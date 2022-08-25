Жуткий контраст: синоптики рассказали, какая погода ждет россиян с 29 августа

Метеорологи Gismeteo сообщили, что в начале будущей недели россиян ожидает значительная перестройка климатических процессов. Во многих регионах страны погода резко изменится.
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Так, сейчас в Санкт-Петербурге стоит аномальная жара до тридцати градусов, однако с 29 августа наступит резкое похолодание. Столбики термометров упадут сначала до двадцати одного градуса, а затем — до пятнадцати.
На этом снижение не закончится. К 1 сентября в городе ожидается температура не выше девяти градусов.
По прогнозу синоптиков, серьезного потепления в северной столице ждать не стоит. Бабье лето пройдет с сыростью, холодом и дождями.
А вот на Урале и в Сибири ситуация будет совсем иной. Там со следующей недели ожидается аномальная жара.
Например, в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до двадцати девяти градусов, а в Новосибирске — и вовсе до тридцати одного.