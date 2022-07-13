Журналист рассказал, через какой ад ему пришлось пройти, чтобы купить хоть что-то в ИКЕА

Журналист «Комсомольской правды» решил лично проверить, как работает сайт компании «ИКЕА» и не сочиняют ли про него лишнего конкуренты. В итоге свой опыт он назвал не иначе, как «ад».

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Рано утром, выбрав в числе различных товаров тумбу, журналист нажал на ее фото и его тут же поставили в онлайн-очередь, которая затянулась на час. За это время он даже успел поспать.

Потом вроде бы сайт заработал и корреспондент было кинулся рассматривать мебель, но не тут-то было, его опять поставили в очередь. На сей раз с просьбой не обновлять сайт, ибо это вернет его в ее конец. Сайт открылся через час.

Журналист собрал целую корзину из разной продукции. Далее схема была классической — в очередь. Так прошел целый день — в одних ожиданиях очереди.

Когда же испытатель сайта «ИКЕА» вроде бы дошел до финала и решить оплатить товар, оказалось, что за эти часы ожиданий почти все выбранные товары раскупили другие пользователи, а все, что досталось ему — губки для посуды. И получить их можно было только, если заказать доставку по почте!

Итог эксперимента таков: потрачено 12 часов, чтобы купить губки, которые есть в каждом магазине.