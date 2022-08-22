Жителям многократных домов запретят пользоваться лифтами

Жителей многократных домов в ближайшее время ждет ряд нововведений. К примеру, будет введен запрет на пользование лифтами, которые Ростехнадзор официально не ввел в эксплуатацию.

Как отметил генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев, также до конца 2022 года будет введен полный реестр льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг — тех, кто имеет право на какие-то субсидии.

Жильцы, которые попадут в этот реестр, избавятся от необходимости собирать справки, сообщает «Прайм».

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Напомним, что в ближайшее время будут изменены и правила начисления оплаты за отопление в многоквартирных домах. Оплата не будет начисляться в месяцы, когда отопления фактически нет. Это касается всех регионов, кроме Москвы.