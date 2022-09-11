Жители Лондона будут прощаться с Елизаветой II целых четыре дня

Перед погребением Елизаветы II, которое состоится 19 сентября, многие жители и гости Соединенного Королевства получат шанс проститься с ней. На это будет выделено пять дней, говорится в сообщении Букингемского дворца.

Подойти к гробу с телом Ее Величества можно будет в Эдинбурге — он будет выставлен в Соборе Святого Эгидия. Ожидается, что доступ к гробу откроют примерно в 17:00 понедельника и закроют во второй половине дня вторника. 13 сентября останки королевы перевезут в Лондон и с 14 по 17 сентября включительно все желающие смогут проститься с ней в Вестминстерском дворце.

19 сентября Елизавета II будет похоронена в Королевской усыпальнице на территории Виндзорского замка.

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