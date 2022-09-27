Жители Кубы высказали свое мнение об однополых браках

На Кубе состоялся референдум за новый Семейный кодекс, который делает легальными однополые браки, позволяет ЛГБТ-парам усыновлять детей и одобряет институт суррогатного материнства. Выяснилось, что поправки к Семейному кодексу одобряют 67% кубинцев.

Результаты референдума прокомментировал президент Кубы Мигель Диас-Канель, назвав новый кодекс «справедливым и предоставляющим всем права и гарантии».

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Президент добавил, что «любовь теперь является законом». Для многих экспертов результаты референдума на Кубе показались весьма странными: новшества относительно однополых браков подвергли критике, сообщает издание Аrgumenti.ru.