Жертва попадается на крючок и перезванивает: придуман новый вид мошенничества с банковскими картами

Появился новый вид мошенничества — вишинг, о котором россиян предупредила компания «Лаборатория Касперского».

Схема такая: мошенники отправляют письмо на электронную почту с текстом о том, что с вашего счета якобы пытаются снять деньги. Чтобы отменить транзакцию, предлагается позвонить позвонить по указанному номеру телефона.

«Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то ее начинают «обрабатывать», — объяснили в компании.

Цель мошенников — получить конфиденциальные данные, убедить перевести деньги по указанным реквизитам либо установить на устройство программное обеспечение для удаленного управления, чтобы затем вывести деньги со счета.

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