Женам призванных могут сократить рабочую неделю

Женам мобилизованных могут сократить рабочую неделю — такое предложение внесено в Госдуму. Это относится к женщинам, воспитывающих одного или нескольких детей.

«Предлагается сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок. При этом зарплата женщины сохранится в полном объеме», — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

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Кроме того, жены мобилизованных смогут взять дополнительный отпуск, — как и их работающие родители. Правда, дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней будет неоплачиваемым, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».