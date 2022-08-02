Ждет резкий рост цен: эксперты сделали прогноз по поводу импортных товаров

Эксперты ожидают небольшое снижение цен на продукты в августе. Это касается сезонных овощей и фруктов. Традиционно они поступят на прилавках в огромном количестве, так что производителям и продавцам будет не с руки завышать на них цены.

Иная картина будет ждать уже осенью. По прогнозам специалистов, подорожают мясо, молочные продукты, яйца.

Причем будут повышаться в цене именно продукты первой необходимости, ведь потребители все равно не смогут от них отказаться.

«В конце лета и осенью традиционно могу подешеветь прежде всего отечественные овощи и фрукты нового урожая, предложение которых значительно увеличится. С другой стороны, импортные потребительские товары могут дать более заметный рост цен из-за снижения ранее накопленных запасов и роста курсов валют к рублю в последнее время», — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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По материалам MK.RU.