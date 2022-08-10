Ждать осталось недолго: эксперт предсказал обвал курса рубля

Финансовые аналитики утверждают, что рубль недолго продержится на его нынешнем уровне. По мнению экспертов, уже в ближайшее время национальная валюта начнет стремительно дешеветь.

Сегодня стабильность рубля обеспечивается отсутствием спроса на иностранную валюту — евро и доллары. Но все может измениться.

«В то же время спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», экономист Дмитрий Бабин.

Он отметил, что энергоносители, в первую очередь, нефть и газ, защищают рубль от рисков санкций и роста геополитической напряженности. Если цены на топливо продолжат падать, то национальная валюта может ослабнуть.

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По материалам «Прайм».