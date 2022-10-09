Зеркальная дата 10.10.2022: что нас ждет в этот день

Астрологи считают, что каждая из цифр числа 10 в нумерологии имеет свое значение. Ноль — символ смерти, единица — символ рождения. Число, в которое они складываются, может влиять на жизнь по-разному.

По мнению нумерологов, в понедельник, 10 октября, следует завершать череду неприятностей или открывать дверь для чего-то нового и позитивного.

В этот день также советуют отказаться от вредных привычек, провести время с близкими, пересмотреть планы на будущее, попробовать что-то новое, помириться с тем, кого обидели. Нельзя ссориться, ругаться, грустить, валяться без дела на диване, копить обиды.

То есть заряжайтесь на позитив, добро и любовь. Проведайте близких, кого давно не видели. Делайте добрые дела, привлекая для этого и своих детей. Все это сторицей, «бумерангом добра» вернется к вам в будущем.

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