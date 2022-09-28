«Заявлено официально: не служившие в армии могут быть мобилизованы

На государственном сайте «Объясняем.рф», созданном специально для уточнения правительственной информации, дали пояснение по призывникам, которые могут быть мобилизованы.

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Выяснилось, что для защиты суверенитета страны могут призвать не только уволенных в запас, но и людей, которые в армии вообще не были.

«Если есть военный билет, в котором стоит отметка, что гражданин службу не проходил, подлежит ли он сейчас мобилизации?» — задали вопрос на сайте.

«При частичной мобилизации такой гражданин может быть призван, но в приоритетном порядке призываются люди, служившие или имеющие военно-учетную специальность», — официально ответили на сайте.

В первую очередь призывают резервистов: мотострелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.