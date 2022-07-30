Завод немецких шин Continental возобновляет свою работу в России

Завод шин немецкой компании Continental в марте приостановил производство в России. Однако после простоя решил возобновить свою деятельность с 1 августа.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что для этого пришлось перестроить логистические цепочки, а также найти новых поставщиков. Пока уровень производства будет ниже, чем ранее.

Отметим, что кроме завода в Калуге у Continental есть офисы продаж в Москве, совместные предприятия в Чистополе в Татарстане.

Источник: kommersant.ru.