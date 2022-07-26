Зависит от газа: что будет с ценами на нефть, рассказали аналитики

Цены на нефть и газ на мировых рынках уже не первый месяц бьют рекорды. Долго ли это будет продолжаться, спрогнозировал финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков.

Он сделал акцент на том, что нефть будет вести себя так же, как и газ. То есть, подниматься в цене, если будет дорожать газ, и наоборот.