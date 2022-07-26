Зависит от газа: что будет с ценами на нефть, рассказали аналитики

Экономисты считают, что «черное золото» отошло на вторые позиции по сравнению с «голубым топливом».
Сколько будет стоить нефть, зависит от газа

Сколько будет стоить нефть, зависит от газа. Фото: Global Look Press

Цены на нефть и газ на мировых рынках уже не первый месяц бьют рекорды. Долго ли это будет продолжаться, спрогнозировал финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков.

Он сделал акцент на том, что нефть будет вести себя так же, как и газ. То есть, подниматься в цене, если будет дорожать газ, и наоборот.

«По поводу нефти: ее цена напрямую зависит от цен на газ. Все-таки голубое топливо играет сегодня первую скрипку, а нефть, несмотря ни на что, находится по значимости на второй позиции. Сегодня цены на газ высокие. И стоимость нефти вслед за этим тоже растет», - отметил Юрий Юденков.

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По материалам издания «Вечерняя Москва».

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