Зависит от газа: что будет с ценами на нефть, рассказали аналитики

Цены на нефть и газ на мировых рынках уже не первый месяц бьют рекорды. Долго ли это будет продолжаться, спрогнозировал финансовый аналитик и экономист Юрий Юденков.
Он сделал акцент на том, что нефть будет вести себя так же, как и газ. То есть, подниматься в цене, если будет дорожать газ, и наоборот.
«По поводу нефти: ее цена напрямую зависит от цен на газ. Все-таки голубое топливо играет сегодня первую скрипку, а нефть, несмотря ни на что, находится по значимости на второй позиции. Сегодня цены на газ высокие. И стоимость нефти вслед за этим тоже растет», - отметил Юрий Юденков.
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По материалам издания «Вечерняя Москва».