«Защищал и не сдавал своих»: Канделаки рассказала о совместной работе с Сунгоркиным

Канделаки заметила, что имела честь работать у Владимира Николаевича. «Была свидетелем того, как он защищал и не сдавал своих. Редкое качество по нынешним временам. Царствие небесное!» — сказала она.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.