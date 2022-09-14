«Защищал и не сдавал своих»: Канделаки рассказала о совместной работе с Сунгоркиным

Как отметила телеведущая, это редкое по нынешним временам качество.
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: Global Look Press

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграме» заявила, что главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин был выдающимся журналистом, который посвятил родной газете всю свою сорокапятилетнюю карьеру.

«Представитель старой школы журналистики, он работал так, что его сотрудники всегда чувствовали — главный редактор будет защищать их до последнего».

Канделаки заметила, что имела честь работать у Владимира Николаевича. «Была свидетелем того, как он защищал и не сдавал своих. Редкое качество по нынешним временам. Царствие небесное!» — сказала она.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.

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