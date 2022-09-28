Зарубежные партнеры готовы сотрудничать с Россией в сфере туризма

Зарубежные страны готовы продолжать сотрудничество с Россией в сфере туризма. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова после встречи министров туризма G20 в Индонезии.
«На международной туристической арене с нами хотят общаться и сотрудничать, что очень важно. В своем выступлении обозначила позицию России — туризм должен оставаться сферой без искусственных барьеров и санкций, вне политики», - написала глава ведомства в Telegram.
Она добавила, что Ростуризм будет работать с теми странами, кто хочет сотрудничать, а такие партнеры имеются. Кстати, во время выступления Догузовой никто не вышел из зала и не устраивал популистских демаршей.
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Спикер также отметила, что Россия по темпам восстановления туризма после пандемии – один из мировых лидеров. Те острые проблемы, о которых на форуме говорили многие страны, в РФ решаются достаточно хорошо. У нас идет рост количества рабочих мест и оборота отрасли, приезжают туристы, и запускается много новых проектов.