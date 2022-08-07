Зарабатывать в Интернете стало сложнее: Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Patreon

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к международной платформе Patreon. Данный сайт помогает зарабатывать множеству художников, писателей, блогеров и прочих производителей контента по всему миру, в том числе и в России.

Проект помогает креативным людям получать финансовую помощь от поклонников их творчества. Но теперь он не доступен в РФ ни для первых, ни для вторых.

Как сообщает Telegram-канал «Роскомсвобода», генпрокуратура России заблокировала доступ к политическому заявлению редакции студенческого журнала Doxa, опубликованному на данном ресурсе еще 25 февраля (журналисты выступили против действий российской армии на территории Украины). Но, поскольку блокировка осуществляется по протоколу HTTPS, то недоступен оказался весь сайт.

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Данная новость, наверняка, расстроила множество создателей и поклонников комиксов, фан-артов, клипов, игр, рассказов и повестей. Теперь им придется искать новые способы взаимодействия друг с другом.