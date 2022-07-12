Zara не спешит уходить с российского рынка

Если вы ждете возвращения к работе магазинов Zara, то не напрасно. Владелец бренда, компания Inditex (также владеет Pull and Bear, Oysho, Stradivarius и Bershka) пока не может совершить камбэк в Россию, но и покидать ее явно не хочет.

Испанская компания попросила собственников российских торговых центров продлить договоры аренды на специальных условиях до конца текущего года, в некоторых случаях — до 1 марта 2023-го. Это значит, она будет проводить минимальную оплату за аренду «замороженных» магазинов. Точки не работают, но владелец готов платить за них еще полгода.

Об этом изданию «Известия» рассказал брокер торговой недвижимости, который погружен в детали переговоров. По его мнению, в Inditex предполагают, что переговорный процесс по возвращению к работе в России может затянуться, да и со способом осуществить это компания еще не определилась. Тем не менее, она не хочет терять долю на российском рынке.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: