Запущен специальный проект: родителям помогут выгодно собрать детей в школу

За две недели до нового учебного года в России появился ресурс, благодаря которому родителям будет проще собрать детей в школу. Новый сайт поможет избежать лишних трат на покупку школьных принадлежностей.

Как сообщается, Интернет-площадка работает в двух режимах — «Выбор родителей» и «Выбор детей», — между которыми легко переключаться.

В детском режиме приведены интересные факты о товарах для школы — они упрощают выбор и напоминают родителям, что перед покупкой важно спросить мнение ребенка.

А также на сайте можно найти широкий спектр предложений товаров и скидки на них.

По материалам Lenta.ru.