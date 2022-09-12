«Запредельно высокие цены»: уже известно, сколько будет стоит iPhone 14 в России

Компания Apple в первую неделю осени познакомила поклонников своей продукции с новыми моделями гаджетов. Традиционный интерес вызвал смартфон. Это уже 14-я по счету версия, ее будет отличать масса новых функций.

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Тем временем эксперты уже дают прогнозы по стоимости новинки для россиян. Притом что «домашняя» цена iPhone 14 будет начинаться с 799 долларов, до нас смартфоны будут доходить с помощью параллельного импорта со значительными наценками. О них рассказал сайту «Радио Spurnik» ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин