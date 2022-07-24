Запасы на исходе! В России скоро закончатся иномарки

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил запасы иностранных автомобилей в России. По мнению специалиста, в логистических центрах и у дилеров осталось совсем немного иномарок.

По прогнозу Моржаретто, запаса зарубежных машин хватит не более чем на три-шесть месяцев.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — процитировала эксперта lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Специалист напомнил, что сейчас в Россию не поставляются новые иномарки, а сборочные предприятия заграничных компаний приостановили свою деятельность.

Ранее стало известно, что материнский капитал разрешат тратить на покупку семейного автомобиля.Соответствующий проект уже одобрила Госдума.

Правда, приобрести по этой программе можно будет только машины отечественного производства.