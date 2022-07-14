Запашный удивился рецепту картошки по-деревенски во «Вкусно – и точка»

Ранее российская версия «Макдональдса» объяснила, что не сможет производить картошку по-деревенски из-за отсутствия в нашей стране таких веществ, как диметилполисилоксан и трет-бутилгидрохинон.

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Напомним, что недавно стало известно о запрете делать фотографии во «Вкусно – и точка». Также нельзя в заведениях заряжать гаджеты.