Заносчива! Не понимает шуток! Что говорят про Меган Маркл приятели ее мужа  

Против Меган Маркл пытались восстать не только родственники принца Гарри, считая его избранницу ему не парой, но и его друзья.

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С самого начала отношений приятели внука Елизаветы II подкручивали ему у виска, но он и слова плохого не хотел слышать о своей любимой женщине.

Mirror со ссылкой на книгу «Возмездие: Меган, Гарри и война Виндзоров» написал, как принц сообщил о своих отношениях в 2016 году и устроил небольшую вечеринку для друзей, чтобы ввести возлюбленную в свой круг.

С самого начала тусовки разговор между друзьями принца Гарри и Меган Маркл никак не вязался. На любые шутки приятелей внука Елизаветы II его будущая жена реагировала нездорово.

«Меган без колебаний бросала вызов, их суждения противоречили ее ценностям. По словам друзей Гарри, она снова и снова отчитывала их за малейшие неуместные высказывания. Никто не ушел от ответственности», — написал автор книги Том Боуэр.

В итоге друзья принца пришли к выводу, что Меган Маркл вообще лишена чувства юмора и в целом весьма заносчива, признает исключительно свое мнение, не умеет идти на компромисс. Им показалось, что Гарри и его избранница – словно люди из разных миров, и ничем хорошим это не закончится. Этими впечатлениями они поделились в общем чате.